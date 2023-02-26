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7 شاحنات أردنية لدعم سوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تسيير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا أمس.

وقالت، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قامت بتسيير قافلة مساعدات برية، مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا، محملة بمستلزمات إغاثية وطبية، سُلمت خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر - نصيب)، لإيصالها للمتضررين من الزلازل.

وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لتقديم المساعدة للأشقاء في سوريا وتركيا جراء الزلازل الأخيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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