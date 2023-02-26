شكرا لقرائتكم خبر 7 شاحنات أردنية لدعم سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قامت بتسيير قافلة مساعدات برية، مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا، محملة بمستلزمات إغاثية وطبية، سُلمت خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر - نصيب)، لإيصالها للمتضررين من الزلازل.
وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لتقديم المساعدة للأشقاء في سوريا وتركيا جراء الزلازل الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 شاحنات أردنية لدعم سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.