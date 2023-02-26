7 شاحنات أردنية لدعم سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تسيير قافلة مساعدات من 7 شاحنات إلى سوريا أمس.

وقالت، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قامت بتسيير قافلة مساعدات برية، مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا، محملة بمستلزمات إغاثية وطبية، سُلمت خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر - نصيب)، لإيصالها للمتضررين من الزلازل.

وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لتقديم المساعدة للأشقاء في سوريا وتركيا جراء الزلازل الأخيرة.