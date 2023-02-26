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السوداني: العراق سيزيد التواصل مع العرب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس عزم بلاده على الاستمرار في نهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن السوداني استقبل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة بغداد.

وأضاف، «إن اللقاء شهد البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق والمحيط العربي».

كما أكد أن العراق عازم على مواجهة التحديات الاقتصادية، عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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