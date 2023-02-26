السوداني: العراق سيزيد التواصل مع العرب

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن السوداني استقبل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة بغداد.
وأضاف، «إن اللقاء شهد البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق والمحيط العربي».
كما أكد أن العراق عازم على مواجهة التحديات الاقتصادية، عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع الجميع.
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