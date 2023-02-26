أطفال اليمن يدفعون ثمن العدوان الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب وفاة وإصابة 67 نازحا، بينهم أطفال، في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، خلال 3 سنوات.

وقالت الوحدة إن 25 شخصا بينهم أطفال قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، مما يؤكد أن الأطفال يدفعون ثمن الحرب الآثمة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، فيما أصيب 42 آخرون، خلال الأعوام (2020 ـ 2021 ـ 2022)، وإن مخيمات النزوح شهدت 282 حريقا خلال الفترة ذاتها توزعت بين 66 حادثة في 2020، و102 حادثة في2021، و114 حادثا في 2022.

إلى ذلك، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها ارتفعت في اليمن الذي يشهد حربا منذ 8 سنوات.

وقال الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود كريستوس كريستو - في بيان مقتضب له على تويتر - إنه قام بزيارته لمستشفى المخا غرب مدينة تعز.

وأكد أنه مع استمرار انعدام الأمن يجعل الوصول صعبا بالنسبة للمرضى المحتاجين إلى الرعاية، وكذلك بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية.

وقال «ينبغي توفير الحماية للمرافق الطبية، كسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والقائمين على رعايتهم، خاصة عند وقوع أحداث عنيفة».

وأضاف «في 2009 كنت في اليمن وعدت الآن، ألاحظ اختلافا في كثير من الأشياء. أنا هنا للاستماع إلى المرضى وزملائي».

من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي رفيع للمانحين اليوم، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن «المؤتمر الدولي للمانحين رفيع المستوى، سيعقد في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن».

وأضاف: «سيسعى الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات، إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في 4 مجالات ذات أولوية، هي: رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة»، ويسعى المؤتمر إلى «حماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه في 2022، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع».

ولفت البيان إلى أنه «لا يزال حجم الاحتياجات الإنسانية مروعا في اليمن، حيث سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي التي طال أمدها، تولد معاناة كبيرة»، وأشار إلى أنه «في 2023، يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان - أو 21.6 مليون شخص - سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

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حرائق مخيمات النازحين