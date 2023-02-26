انقسام فلسطيني وهجوم على السلطة بسبب اجتماع الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة انقسام فلسطيني، نددت فصائل معارضة بمشاركة السلطة الفلسطينية أمس، في اجتماع خماسي يضم إسرائيل ويعقد في مدينة العقبة الأردنية.

وقالت حركة حماس في بيان «إن مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع يمثل خروجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، ورضوخا للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية».

واعتبرت حركة الجهاد أن مشاركة السلطة في الاجتماع أمر لا يخدم الشعب الفلسطيني والمستفيد الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي للحصول على غطاء لمزيد من العدوان.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاركة السلطة في الاجتماع واعتبرتها منحا لغطاء سياسي لمجازر إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، محذرة إياها من إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل بملاحقة قوى المقاومة، أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فانتقدت إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مجاراة النصائح الأمريكية والاستفراد بالقرار السياسي بما يلحق الضرر بالقضية والحقوق الوطنية.

وشارك عشرات الفلسطينيين في وقفة في مدينة غزة رفضا للاجتماع الخماسي في مدينة العقبة الأردنية، تخللها رفع الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تندد بموقف السلطة الفلسطينية.

وانخرض وفد فلسطيني رفيع أمس، في اجتماع خماسي يستضيفه الأردن في مدينة العقبة، ويضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقالت الرئاسة الفلسطينية، «إن الوفد الفلسطيني سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».

وأضافت الرئاسة أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.