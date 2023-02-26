اتفاقية سعودية تدعم 110 آلاف من اللاجئين السوريين

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وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للاجئين والمجتمع المضيف، وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول للمراكز الصحية المختصة، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة، مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص.
إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال.
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