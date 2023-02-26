شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية سعودية تدعم 110 آلاف من اللاجئين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة عرسال اللبنانية، يستفيد منها 110,000 فرد، وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للاجئين والمجتمع المضيف، وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول للمراكز الصحية المختصة، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة، مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص.

إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال.