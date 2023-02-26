العراق يتهم تركيا بتعمد خفض مياه دجلة والفرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم العراق جارته تركيا بتعمد تخفيض منسوب مياه نهري دجلة والفرات الأمر الذي سيتسبب في عمليات جفاف واسعة بالبلاد.

وأعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أمس، أن السلطات التركية خفضت إطلاق الماء الواردة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات مما انعكس سلبا على معدل مناسيب الخزين المائي في البلاد.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية العراقية أن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا مما أدى إلى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد».