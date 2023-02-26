شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: تنمية سيناء هى السلاح الأهم فى القضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمثابه عبور جديد نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف نصير، أنه علي مدار عقود افتقرت سيناء خطط التنمية الشاملة، ولكن بعد القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء، وحان الوقت أن تشهد هذه الأرض الطيبة تنمية شاملة يستفيد منها كل أبناء سيناء بصفة خاصة وكل أبناء الوطن بصفة عامة .

وأوضح نصير، أن تحقيق الأمن والاستقرار فى هذه البقعة الغالية من أرض الوطن معركة البناء والتعمير..إيمانا منها بأن التنمية هى السلاح الأهم فى القضاء على الإرهاب، وأن التعمير هو الدرع الذى سيحقق الأمان والترابط بين جميع اجزاء الوطن.

وأثنى اللواء طارق نصير، على ما أكده الرئيس السيسي في كلمته أثناء تفقده المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بأن الأولوية في تنمية سيناء للشركات السيناوية ،ووجه القيادة العامة والهيئة الهندسية بالعمل مع كل شركات المقاولات في مصر، ولكن الأولية لشركات أبناء سيناء تقديرا لجهودهم و تضحيات أبنائهم من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.

وأشاد نصير بتركيز الدولة المصرية على التنمية الاقتصادية في سيناء خاصة في مجالات الزراعة والتنمية السياحية والصناعية، فشبه جزيرة سيناء بها العديد من الأراضى القابلة للزراعة وكان التحدي الأكبر توفير المياه، والدولة نجحت في توفير ذلك، أما المناطق الصناعية تسعى الدولة إلى إنشاء خمس مناطق صناعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل لأبنائنا في سيناء.