الغاز المسيل لتفريق محتجي انتخابات سريلانكا

عولج حوالي 15 شخصًا من إصابات طفيفة، وفقًا لمستشفى كولومبو الوطني.

وحاول الآلاف من أنصار حزب السلطة الشعبية الوطنية المعارض، السير نحو الحي التجاري الرئيسي في العاصمة كولومبو، متجاهلين تحذيرات الشرطة بعد أن أمرت المحكمة، بمنعهم من دخول المنطقة، التي تشمل مقر إقامة الرئيس ومكتبه، والعديد من المباني الحكومية الرئيسية. وجاء هذا الأمر على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في يوليو الماضي، عندما اقتحم آلاف الأشخاص المقر الرئاسي والإقامة واحتلوهما لأيام.

وأجبرت الأزمة الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، على الفرار من البلاد والاستقالة.

نقص حاد

ونتج الاضطراب عن النقص الحاد في بعض الأطعمة والوقود، وغاز الطهي والأدوية، بعد أن أفلست سريلانكا لأنها لم تستطع سداد ديونها الخارجية. وتفاوض الرئيس الجديد، رانيل ويكرمسينغ، على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، مقابل 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، ولكن لا يمكن الانتهاء منها إلا إذا قدم دائنو سريلانكا تأكيدات بشأن إعادة هيكلة الديون

إجمالي الديون

ويتجاوز إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا 51 مليار دولار، يجب أن تسدد منها 28 مليار دولار بحلول عام 2027.

وقدمت الهند والعديد من الدول الدائنة الأخرى حتى الآن ضمانات تفي بمعايير صندوق النقد الدولي، لكن الصفقة تتوقف على ما إذا كانت الصين ستوافق على إعادة هيكلة الديون في نفس المستوى.

وقالت وزارة المالية برئاسة ويكرمسينمج، إنها لا تستطيع تخصيص أموال كافية لانتخابات 9 مارس لمجالس المدن والقرى، على الرغم من أن الأحزاب السياسية قد قدمت ترشيحات. وقد أجبر القرار مفوضية الانتخابات على تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

قلة الشعبية

على الرغم من علامات التقدم في الحد من النقص وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي اليومي، بعد ما يقرب من عام، إلا أن رئيس سريلانكا، رانيل ويكريمسينغ، لا يحظى بشعبية كبيرة.

ويقول كثير من الناس إنه يفتقر إلى التفويض لأنه انتخب من قبل نواب يدعمهم أنصار راجاباكسا. ويتهمونه بحماية أفراد عائلة Rajapaksa من مزاعم الفساد مقابل دعمه في البرلمان.

ويضم حزب السلطة الشعبية الوطنية، الذي نظم مسيرة الأحد، ثلاثة نواب فقط في البرلمان السريلانكي المؤلف من 225 عضوًا، لكنه يتمتع بموجة من الدعم الشعبي بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية إلى تآكل شعبية الأحزاب السياسية التقليدية التي تحكم سريلانكا منذ الاستقلال.