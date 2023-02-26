شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباريات اليوم الأحد الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والذي شهد على العديد من المواجهات القوية.

توتنهام يفوز على تشيلسي بهدفين دون رد

وكانت أبرز مباريات اليوم، حينما حقق فريق توتنهام الفوز أمام نظيره تشيلسي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

آرسنال على القمة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

1- أرسنال، 57 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 55 نقطة.

3- مانشستر يونايتد، 49 نقطة.

4- توتنهام، 45 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

6- فولهام، 39 نقطة.

7- ليفربول، 36 نقطة.

8- برايتون، 35 نقطة.

9- برينتفورد، 35 نقطة.

10- تشيلسي، 31 نقطة.

11- أستون فيلا، 31 نقطة.

12- كريستال بالاس، 27نقطة.

13- نوتنجهام فورست، 25 نقطة.

14- ليستر سيتي، 24 نقطة.

15- وولفرهامبتون، 24 نقطة.

16- وست هام، 23 نقطة.

17- ليدز يونايتد، 22 نقطة.

18- إيفرتون، 21 نقطة.

19- بورنموث 21 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 18 نقطة.