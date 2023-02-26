شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بوتر عقب هزيمة تشيلسي أمام توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، على هزيمة الفريق أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي أمام توتنهام، بفوز الآخير بهدفين نظيفين دون رد، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال بوتر في تصريحات نشرتها شبكة " بي بي سي" العالمية: كانت مباراة صعبة، ربما كنا الفريق الأفضل في أول 20 دقيقة قبل أن يدخلوا المباراة.

وأضاف: بشكل عام كنا سعداء بدرجة كافية بأدائنا، ثم أصبح الأمر صعبًا بالنسبة لنا مع بداية الشوط الثاني، لم نفعل ما يكفي للتسجيلولكن بشكل عام هي خسارة مخيبة للآمال لنا.

وتابع: هدف توتنهام الأول يلخص ما وصلنا إليه، لم يكن هناك الكثير في المباراة لكن تلك اللحظات الحاسمة لم تسر في طريقنا، يمكنك أنتشعر برغبة اللاعبين في تغيير النتائج ولكن في بعض الأحيان تمر بلحظات يجب أن تعاني فيها.

وأردف عن إصابة تياجو سيلفا: لست متأكدًا، آمل ألا يكون الأمر خطيرًا جدًا ولكني لم أتحدث إلى الطبيب لإجراء التشخيص.

وأكمل عن شعوره بالضغط: هناك دائمًا هذا السؤال، لا يمكنك التوقف عن الأسئلة، وعليك تقبل الأمر ما دام النتائج كما هي.

واستكمل: لم أفعل ما يكفي في هذا النادي ليكون لدي الكثير من حسن النية، أنا أقبل ذلك، أتفهم السؤال ولكن يجب أن أواصل التركيز على الفريق ومساعدة اللاعبين.

وأشار: إنهم فتيان جيدون يريدون الفوز، لكننا نعاني في الوقت الحالي، وهذه مسؤوليتي، ما يحدث ليس جيدًا بما يكفي لهذا النادي، ولذافإنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك النتائج، اللاعبون قدموا كل شئ، هم يتأذون.

وختم عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى: أركز على المباراة القادمة ضد ليدز وهذا ما سأفكر فيه، نحتاج أن نجد شعورًا جيدًا ونقدم مباراة جيدة ونحقق ثلاث نقاط، لا يمكننا أن ننظر أبعد من ذلك.