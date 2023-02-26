شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: طفرة في الخدمات المقدمة للصحفيين وذويهم لأول مرة بمقر النقابة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين عن مخاطبة عدد من الوزارات لتقديم خدماتها لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لأول مرة فى تاريخ النقابة وهو ما يمثل طفرة فى نوعية الخدمات التى كثيرا ما طالب بها أعضاء الجمعية العمومية على مدار السنوات الماضية.

وقال ميرى أن المخاطبات جاءت لتيسير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وذويهم فى التعامل مع مختلف الجهات الحكومية ومنها الجهات الشرطية.

وأضاف ميرى فى تصريحات صحفية أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى تيسير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بصفة عامة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بصفة خاصة وأن الوزارة أبدت موافقتها المبدئية على الطلبات المقدمة منه لخدمة الصحفيين حيث يتم حاليا فحص الطلبات تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية.

وأشار ميرى إلى أنه سيعلن عن الخدمات فور الموافقة النهائية عليها على غرار استخراج جوازات السفر من خلال النقابة، مشيراً أن الخدمات سوف تمثل طفرة ونقلة نوعية لأول مرة داخل النقابة وتوفر على الزملاء مشقة الذهاب للمنشآت الحكومية.

جدير بالذكر أن ميرى المرشح لمنصب نقيب الصحفيين نجح خلال الدورة الماضية لعضويته فى مجلس نقابة الصحفيين فى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على استخراج جوازات السفر الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية من خلال النقابة دون رسوم إضافية وتم التطبيق فور انتهاء الانتخابات لعام 2019.