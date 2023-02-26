محمد السيد يجري جولة بمؤسسة عالم المال لعرض برنامجه الانتخابي 

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مؤسسة “عالم المال” الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، مسئول ملف نقابة الصحفيين بجريدة الخليج 365، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن.

والتقى الشاذلى، فى بداية جولته بالإعلامى أيسر الحامدي رئيس مجلسى الإدارة والتحرير والكاتب الصحفى أرشد الحامدى رئيس التحرير التنفيذى والكاتب الصحفى محمد النجار مشرف عام التحرير، والزملاء هبة عبد الستار وجمال الهوارى وشيرين نوار ومي رفاعى مديرا تحرير الجريدة، والزملاء المحررين بالجريدة.

واستعرض الشاذلى برنامجه الانتخابى للزملاء خلال جولته بالمؤسسة والذى يهدف إلى استعادة بيت الصحفيين لبريقَه حتى يلعبَ أدورًا أكثر فاعلية وتأثيرًا في دعم المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال السيد إنَّ برنامجه يتضمن العمل على تنشيط وتكامل جهود مجلس النقابة، وفتح قنوات اتصالٍ دائمة وفعّالة مع أجهزة الدولة، وتنظيم جولة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الوزارات والمحافظات والمسئولين التنفيذيِّين؛ من أجل توطيد روابط النقابة وتيسير خدمة الجماعة الصحفية.

كما شمل برنامجه تدشين “خط ساخن” في النقابة للتواصل مع كل الأعضاء وخدمتهم على مدار 24 ساعة؛ بما يُتيح مسارًا سهلاً للتواصل وعرض المشكلات وحلِّها من خلال خدمة مُمتدّة من الموظفين والمستشارين القانونيين، وبتنسيق مُتواصل مع هيئة المكتب والنقيب.