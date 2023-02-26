شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: حديث الرئيس السيسى عن قناة السويس سلاح يواجه الشائعات بالوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بشأن كذبة بيع قناة السويس، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسى بمثابة سلاح وعي يواجه الأكاذيب والشائعات التي أطلقها أهل الشر بشأن قناة السويس.

وأضاف "مطر" في تصريحاته نحن نمر بمرحلة خطيرة تتطلب التكاتف والعمل من أجل الوطن، مشددا على أهمية التسلح بالوطنية، والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن الحروب التي تتعرض لها البلاد أصبح سلاحها الآن الشائعات التى يبث سمومها أعداء الوطن من الداخل والخارج المصري.

وعن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدرجة الوعي الذى يتحلى به الشعب المصري في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، قال "مطر":" تأتى هذه الإشادة من الرئيس السيسى بوعي الشعب المصري للتأكيد على أن المعركة لا تزال قائمة وأن أعداء الوطن لن يكفوا عن محاولاتهم لعرقلة مسيرة التنمية التى تجرى حاليا برعاية القيادة السياسية.

ووجه "مطر" التحية للإعلام المصري، مؤكدا أن وسائل الإعلام " المقروءة والمسموعة والمرئية" يقع على عاتقها دور كبير فى تشكيل الوعى العام، فهى حائط الصد الأول للدفاع عن هوية الدولة الوطنية وثوابتها، والرد على حملات التشويه والتشكيك فى المشروعات القومية الكبرى، والتى تستهدف بث اليأس والإحباط بين المواطنين وزعزعة الثقة فى الدولة وقيادتها.

وتحدث الرئيس السيسى اليوم أثناء زيارته لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، قائلا :"لازالت تتعرض الدولة المصرية من محاولات مستمرة وممنهجة من قبل الجماعات المعادية والقوى المضللة، والهادفة لنشر التشكيك في إنجازات الدولة والإحباط بين المواطنين، والتي تتطلب استمرار بناء الوعي للحد من مساعي تزييف العقول بالشائعات والافتراءات التي لا تمت للواقع بصلة...كلام يعني أن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا".

وأضاف الرئيس السيسي، "محاولة عرقلة جهودكم ستظل مستمرة..اتقال اننا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض.. عملولي وجمعوا كلامي ده وعملوا فيلم وإن الكلام ده قولتوا.. وقالك بتريليون دولار.. الموضوع عاوز تريليون دولار.. هنبيع القناة.. بغض النظر عن ده والأرقام".

وتابع " الوعى موجود عند كل قطاعات الشعب المصرى.. ولو الوعى ده مش موجود مكنتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللى بتمر بها مصر بقالها أكثر من سنة دلوقتى.. وبعترف بده ده واقع احنا مش سببه صحيح.. فيه عبء كبير فى كل أسرة كل مواطن مصرى نتيجة التكلفة العالية بنعيش بيها".