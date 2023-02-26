شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: مصر تتعرض لأكبر موجة من الشائعات تجاوزت 40 ألفا فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من الشائعات، من جانب المتربصين بها خلال الفترة الماضية، كاشفاً عن تجاوزها خلال الـ3 أشهر الماضية حاجز الـ 40 ألف شائعة، لتكون أكبر موجة تشهدها البلاد بعد عام 2018.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشائعات التي يتم بثها وترويجها، تمول بعشرات الآلاف من الدولارات، لتستهدف تصدير حالة من الإحباط بين المواطنين، و تركز بالأساس علي الصعيد والدلتا لاسيما القري والنجوع، والفئة العمرية ما بين الـ18-40 سنة.

وتابع النائب أحمد بدوي، أن وعي المصريين يقف لهذه الشائعات بالمرصاد، لافتاً إلي أن كثير منها خارج عن حدود العقل والمنطق، مثل ما تردد حول بيع قناة السويس، وهي شائعة ساذجة أجهضت نفسها بنفسها، ولم يصدقها أي مصري أصيل، مشدداً علي وقوف الشعب المصري صفا واحدا خلف القيادة السياسية ضد الحرب الضروس التي تتعرض لها البلاد من مكائد ومؤامرات.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن اللجنة بصدد إعداد دراسة حول حجم الشائعات خلال الفترة الماضية، متضمنة العدد وبيان طبيعتها والجمهور المستهدف منها، لتعرضها للرأي العام، ليعرف مدى الحرب التي يتعرض لها من الكارهين لمصر.