شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس مدينة ميت غمر يعلن تطوير مقام الشيخ الشعراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء وجدى الجروانى رئيس مجلس ومدينة ميت غمر، أنه سيتم تطوير منطقة مقام الشيخ محمد متولي الشعراوى بمدينة ميت غمر، لافتا إلي أن ميزانية التطوير مدرجة في الخطة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن تطوير منطقة مقام الشيخ محمد متولي الشعراوى بمدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية.

وطالبت ميرفت عازر خلال الاجتماع بتوفير الميزانية اللازمة لتطوير منطقة مقام الشيخ محمد متولي الشعراوى بالدقهلية، مؤكدة أنه أحد الرموز الدينية التاريخية ويجب الاهتمام بهذه المنطقة.

في سياق متصل، أكد وكيل وزارة الثقافة بجهاز التنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، أن مقام الشيخ الشعراوى غير مسجل كمبانى ذات قيمة متميزة إلا أن جهاز التنسيق الحضارى مستعد لعمل أي شيء في هذا الصدد والمساعدة في عملية تطوير المنطقة المحيطة بالمقام.