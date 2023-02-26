السعودية وكرواتيا.. اتفاق على تأسيس مجلس أعمال مشترك

اتفقت المملكة وكرواتيا مبدئيا على تأسيس مجلس أعمال سعودي كرواتي مشترك تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية ، ليُعنَىبفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار والوفد المرافق لها اليوم (الأحد) مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقراتحاد الغرف السعودية بالرياض.

وأعربت رئيسة كرواتيا السابقة عن رغبة بلادها في توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع المملكة لتوسيع مجالات التعاونالتجاري والاستثماري، منوهة بآفاق الشراكة بين البلدين والفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتيةوالسياحة والعقار، داعية الشركات السعودية والكرواتية إلى تعاون أكبر بما يساهم في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بينالدولتين.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الشركات الكرواتية أمامها فرص استثمارية كبيرة بالمملكةبالقطاعات المستهدفة في رؤية 2030، وخاصة الطاقة المتجددة والسياحة والعقار، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينالبلدين نما بمقدار 198% ليصل إلى533 مليون ريال عام 2021، داعياً إلى إيجاد آليات تعاون جديدة تساهم في تحفيزالفرص الاستثمارية بين البلدين.