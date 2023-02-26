بقيمة 400 مليون دولار.. السعودية تقدم حزمتي مساعدات لأوكرانيا

استقبل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم، وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأوكراني وحكومة وشعب أوكرانيا، فيما حمله زيلينسكي تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد ولحكومة وشعب المملكة.

‏وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دعم جهود حل الأزمة

وجدد وزير الخارجية خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وقال وزير الخارجية إن الزيارة ركزت على تخفيف المعاناة على الشعب الأوكراني، مشيراً إلى أن المملكة قدمت حزمتي مساعدات بقيمة 400 مليون دولار.

مساعدات سعودية لأوكرانيا

وتنفيذا لما أعلنت عنه المملكة في منتصف شهر ربيع الأول 1444 هـ، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الأوكراني، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، حضر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث وقع على الاتفاقية معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا اوليكساندر كوبراكو.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا، حيث وقع على المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.

ويعكس التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم حرص حكومة المملكة العربية السعودية على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

الحلول السياسية التفاوضية

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية، بنظيره الأوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش زيارته الرسمية لأوكرانيا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

المساعدات السعودية الإضافية لأوكرانيا

- 100 مليون دولار برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية

- جسر جوي يشمل مستلزمات العناية الشخصية والصحية وعدد 13 مولد كهربائي

- 300 مليون دولار دعم لأوكرانيا بالغاز المسال ومشتقات النفط