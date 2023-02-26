شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش توفير دار داخلى لذوى الإعاقة الذهنية فى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اجتماعا غد الإثنين لمناقشة موضوع طلب الإحاطة مقدم من النائبة نجلاء باخوم، بشأن عدم توفير دار إيواء للمعنفات السيدات بمحافظة قنا.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة مقدم من النائبة نجلاء باخوم، بشأن عدم توفير دار داخلى لذوى الإعاقة الذهنية بمحافظة قنا، كما تناقش طلب الإحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن عدم إنهاء إجراءات إنشاء مدرسة للمكفوفين بالمحلة الكبرى، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارت التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية.

وقد ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة من قبل موظفو المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات وخاصة الإسكندرية.

وقال "إسماعيل" خلال كلمته باجتماع اللجنة:"فى ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعى بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التى تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف: "وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين وذلك حيث أن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5،1 مليون أسرة مصرية، بما يعنى 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدى للمشروع الذى توفره وزارة التضامن.