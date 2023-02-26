دينية البرلمان توصى بتشكيل لجنة لتقييم حالة مئذنة محلة أبو على بكفر الشيخ

القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة الدينية خلال اجتماعها اليوم بتشكيل لجنة من وزارات الإسكان والسياحة والآثار والأوقاف ومحافظة كفر الشيخ وذلك لدراسة الحالة العامة بمئذنة مسجد محلة أبو على الجامع الكبير مركز دسوق كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن تصدع مئذنة مسجد محلة أبو على الجامع الكبير مركز دسوق كفر الشيخ مما ينذر بضياع الأثر الإسلامى.

وقررت اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة فى اجتماع قادم لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة وإعداد تقرير بشأن الحالة العامة للمأذنة لاتخاذ قرار بترميمها.

وطالب النائب عادل النجار بالتدخل لحل أزمة تصدع مئذنة مسجد محلة أبو على الجامع الكبير حتى لا يضيع الأثر الإسلامى.