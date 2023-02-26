نائب بالشيوخ: حديث الرئيس السيسي بشأن شائعات بيع قناة السويس أفحم المضللين

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن النهوض بسيناء، عبر خطة تنموية شاملة والنجاح فى ذلك خلال سنوات معدودة، وإحداث نقلة هائلة بها فى مجال البنية التحتية والطرق والكبارى والزراعة ومياه الشرب وغيرها من مجالات التنمية الصناعية والسياحية، يؤكد على الإرادة السياسية الضخمة لتنميتها وإعدادها للمستقبل.

ونوه الدكتور حسين خضير، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى تصريحات الرئيس السيسى، على هامش تفقده اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء، محذرا من حرب الشائعات على مصر، والتى وصلت إلى حجم غير طبيعى وإلى حد أن مصر ستبيع قناة السويس، ووصلت الفبركة لفيلم كامل بأن مصر ستبيع القناة بنحو تريليون دولار، مشيرًا إلى وعى المصريين بهذه الحملة السافرة وهو ما يؤكد التعريف بحقيقة ما تتعرض له مصر من محاولات تريد عرقلة وتقييد جهود التنمية.

وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن ما يتم على أرض سيناء يدحض كل هذه الشائعات، فهناك تنمية ضخمة، والدولة المصرية خططت لإنشاء بنية تحتية متطورة كاملة فى سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة. مشيرا: إلى تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، داخل سيناء، وأن تغطية مياه الشرب كانت فى 2014 تصل إلى 84%، والآن أصبحت 98% من خلال شبكة مستقرة موجودة.

واختتم قائلا إن إنفاق مصر ما يزيد عن 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، هو رد عملى من جانب قيادتها السياسية أفحم الكاذبين والمضللين والقوى المتربصة بالوطن".