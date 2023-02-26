مقتل مستوطنيْن في إطلاق نار على سيارة بمنطقة حوارة جنوبي نابلس والاحتلال يطارد المنفذ



أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل مستوطنيْن في عملية إطلاق نار بحوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات بحث وتمشيط واسعة في منطقة حوارة بحثا عن مطلق النار، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن منفذ الهجوم على سيارة المستوطنين في حوارة انسحب من الموقع بسلام.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية وقعت قرب دوار عينابوس في حوارة حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص أدى إلى مقتل المستوطنين.





بالتزامن مع قمة العقبة

من ناحيتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عملية حوارة تزامنت مع قمة العقبة التي تهدف لوقف العمليات الفلسطينية "والتدهور الأمني".



بدوره، طالب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفد إسرائيل بالانسحاب من اجتماع العقبة، داعيا الحكومة الإسرائيلية للانتقال من الفلسطينيين.



وأمس السبت قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إنه من المتوقع أن تناقش الأطراف في قمة العقبة الخطة الأميركية لخفض حالة التوتر في الضفة الغربية، وإنهاء المقاومة المسلحة فيها.



وأضافت أن الخطة الأميركية تتضمن وقف إسرائيل الخطوات الإضافية الأحادية الجانب في ما يتعلق بالمستوطنات، مقابل وقف السلطة خطواتها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.



وكان مسؤول فلسطيني كبير قال للجزيرة أمس السبت إن هدف اجتماع العقبة هو التوصل إلى تفاهمات حول فترة انتقالية تضمن وقف إسرائيل الإجراءات الأحادية كافة، من استيطان وهدم واقتحامات، لمدة 6 أشهر يتمّ خلالها التحضير للتهدئة والانتقال إلى مسار أكثر اتساعا.



وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة -خاصة مدينة نابلس- منذ مطلع العام الجاري تصعيدا ملحوظا في وتيرة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها.



وأثار الإعلان عن مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع احتجاجات غاضبة في الأراضي الفلسطينية، إذ إنه يأتي بعد أيام من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي استشهد فيها 11 فلسطينيا بينهم مقاومون.



مواجهات مع المستوطنين

على صعيد آخر، أصيب شابان فلسطينيان أمس السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيت سيرا (غرب رام الله) بالضفة الغربية، بذريعة محاولتهما إلقاء زجاجات حارقة تجاه مركبات المستوطنين قرب القرية، وقد تم اعتقال أحدهما وهو مصاب.



وفي مخيم العروب شمال مدينة الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المخيم.



وقد أحرق مستوطنون مركبتين مدنيتين واعتدوا بالحجارة على مزارعين فلسطينيين في أراضيهم وعلى منازلهم في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة.



وقال شهود عيان إن مجموعات من المستوطنين في مستوطنة "يتسهار" المجاورة لقرية بورين اقتحموا أطراف القرية وأحرقوا المركبتين، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بهما.





المصدر: الجزيرة

