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شنيشل يحدد الدفعة الأولى من المحترفين للالتحاق بالمنتخب الأولمبي في قطر

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بغداد - ياسين صفوان - ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن شنيشل قوله: "منذ فترةٍ ليست بالقصيرةِ ونحن نعملُ على متابعةِ اللاعبين ضمن الأعمارِ المسموح بها للتواجدِ مع الأولمبي، حيث تم تحديدُ القائمة الأوليّة التي سيصار لتقليصها قبل السفرِ إلى الدوحة".

وأضاف: "ملفُ اللاعبين المحترفين تمت دراسته بعنايةٍ من أجل اختيارِ اللاعبين الأفضل لتدعيم صُفوف الأولمبي تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة".

وبيّن شنيشل: "الدفعةُ الأولى من خياراتنا التي ستتواجد في بُطولةِ الدوحة الدوليّة ستقتصر على (5) لاعبين هم كل من: ايفرت بارام (نورنبيرج الألماني)، مصطفى عمران (أتالانتا الايطالي)، هاني نصير (تريلبورغ السويدي)، علي حيدر (ستوك سيتي الانجليزي)، مانؤيل ايليا (تفينتي الهولندي)".

واختتم مدربُ الأولمبي: "بعضُ الأسماء التي سبقَ أن تواجدت مع الأولمبيّ في بطولةِ آسيا الأخيرة ستكون ضمن مفكرتي، ولكنهم حالياً ضمن أجندةِ مدرب المنتخب الوطنيّ كاساس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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