«لا تقترب أو تتحمل كل المسئولية».. مواجهة بين مقاتلات صينية وأمريكية كادت تشعل حربًا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

قامت طائرة مقاتلة وسفينة حربية صينيتان مجهّزتان بحمولة هجومية، باعتراض طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد صراعًا على النفوذ بين بكين وواشنطن.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، فإن المواجهة حدثت يوم الجمعة الماضي، فوق بحر الصين الجنوبي، وعلى بُعد 30 ميلًا من جزر باراسيل المتنازع عليها التي تحوي قواعد عسكرية، وجرى خلالها حوار متوتر بين طواقم هذه الأسلحة.

ونقلت الشبكة عن صحفيين كانوا على متن طائرة الاستطلاع الأمريكية قولهم إن طيارين صينيين تواصلوا مع قائد الطائرة الأمريكية، قائلين له: "لا تقترب أكثر من ذلك، أو تتحمل كل المسؤولية".

وكانت الطائرة الصينية مُحَمّلة بصواريخ "جو- جو"، وعلى ما يبدو أنهم اقتربوا بدرجة تسمح لهم بالاشتباك بسهولة، ورافقت طائرة الصين، الطائرةَ الأمريكية لمدة 15 دقيقة كاملة قبل الابتعاد عنها بخروجها من المنطقة، وفقا للصحفيين.

وبعد ابتعاد الطائرة، فوجئ طاقمها بظهور مدمرة صاروخية صينية تتبعهم.

وأكد قائد الطائرة الملازم أول سلوتر أن "السفينة الحربية كانت محملة بعشرات من صواريخ أرض جو، وتواصلت معنا، قائلة لنا: (أنت تقترب مني على ارتفاع منخفض، اكشف عن نيتك، أنت تُعَرّض سلامتي للخطر)".

وردّ سلوتر على السفينة بالقول: "الطائرة الأمريكية ستحافظ على مسافة آمنة".