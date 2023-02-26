شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إعلام النواب": مصر تتعرض لحرب الشائعات.. وسيناء فى قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أهمية التسلح بالوطنية ، والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن الحروب التي تتعرض لها البلاد أصبح سلاحها الآن الشائعات التى يبث سمومها أعداء الوطن.

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدرجة الوعي الذى يتحلى به الشعب المصري في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، تأتى للتأكيد على أن المعركة لا تزال قائمة، وأن أعداء الوطن لن يكفوا عن محاولاتهم لعرقلة مسيرة التنمية التى تجرى حاليا برعاية القيادة السياسية.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسى، على أن الشعب المصري، له دوره البارز، والأكثر وضوحا فى حماية الوطن من المكائد التى تصنعها قوى الشر، كاشفا أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الشعب المصرى تحمل الكثير من المحن والصعاب خلال الظروف العصيبة، يؤكد المعدن الأصيل للشعب المصرى، والذى يظهر وقت الأزمات.

جاء ذلك تعليقا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، موضحا أن تأكيد الرئيس على الأيام المقبلة ستكون هناك انفراجة كبرى، وتحرك بصورة كبيرة ليشعر أهل سيناء أن الدولة تعمل بهمة ونشاط لإعادة الحياة والأمن والاستقرار كما يجب أن تكون، وتابع: وهذا يأتى كنتيجة فعلية لنجاح الدولة فى مواجهة الإرهاب بشتى صوره، والعمل على اجتثاثه من جذوره، ليتم تنفيذ كبرى الخطط الإستراتيجية لتنمية واعمار سيناء، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية المرتقبة على أرض سيناء.

وأكد عبدالقادر، على أن سيناء لها مكانتها الكبرى فى قلوب المصريين، وهى تعد القلب النابض بالحياة لمصر، حيث إن أرض سيناء كانت الشاهد الأكبر فى معركة تحرير الأرض من أعداء الوطن.