مستشار وزير الثقافة: مصر سجلت الاحتفالات بمسار العائلة المقدسة فى اليونسكو

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهلة عبد الله إمام مستشار وزيرة الثقافة للتراث غير المادي، أن الوزارة نجحت في تسجيل الاحتفالات المتعلقة بمسار العائلة المقدسة باليونسكو، لافتة إلى أن مصر موقعة علي العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقية المتعلقة بالتراث غير المادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية اليوم بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن عدم تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة كنيسة العذراء بدقادوس في مدينة مدية غمر محافظة الدقهلية.

وأضافت مستشار وزيرة الثقافة للتراث غير المادي، أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي مصر بتطوير 25 نقطة في هذا المسار، لافتة إلى أن تسجيلهم علي اتفاقية 72 واجبا وطنيا.

وأوضحت إمام أن هناك بعض الآبار يتبارك بها بعض الأقباط، إلا أنه من الممكن أن يكون غير موثق ومن ثم لدينا 25 نقطة يمكن تطبيقها وتوثيقها في الاتفاقية.