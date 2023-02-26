شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع فريمبونغ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي مانشستر يونايتد للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن جيرمي فريمبونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن نادي مانشستر يونايتد يريد ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن جيرمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونادي نيوكاسل يونايتد اليوم في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونادي نيوكاسل يونايتد اليوم الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فوز هام على نظيره نادي برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف في الدوري الأوروبي.