شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أنتوني، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو، راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل



وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونادي نيوكاسل يونايتد اليوم في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونادي نيوكاسل يونايتد اليوم الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فوز هام على نظيره نادي برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف في الدوري الأوروبي.