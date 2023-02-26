انت الان تتابع خبر الجزائر تعيد فتح سفارتها في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها، انه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد ومصالح الجالية الوطنية".

وأضافت: "سيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال".



وأشار البيان، إلى أن "هذا القرار سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن".

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس السبت، عن إعادة فتح سفارة بلاده لدى أوكرانيا الأسبوع القادم، بعد إغلاقها في وقت سابق لأسباب أمنية.