انت الان تتابع خبر إصابة إسرائيليين بإطلاق نار شمالي الضفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار".

ولكن منظمة المسعفين الإسرائيلية (إنقاذ بلا حدود)، قالت: "أصيب مواطنين اثنين بجروح خطيرة للغاية".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذ عملية إطلاق النار غادر المكان، موضحة أن الجيش الإسرائيلي أعلن بلدة حوارة الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة.



وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المصابين في إطلاق نار بالضفة الغربية حالتهما خطيرة.

كانت مدينة العقبة الأردنية، قد احتضنت اجتماعا أمنيا خماسيا لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان الشهر المقبل.

ويشارك في الاجتماع المغلق كبار مسؤولي الأمن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، إلى جانب ممثلين عن الأردن ومصر، بالإضافة إلى بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.

