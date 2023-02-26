انت الان تتابع خبر السوداني لرئيس البرلمان العربي: العراق عازم على الاستمرار بتقوية عوامل الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة بغداد".وأضااف البيان، أن "اللقاء شهد البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق و المحيط العربي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ "العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع جميع الأشقاء والأصدقاء".