انت الان تتابع خبر زيدان والعسومي يبحثان جهود القضاء في فرض سيادة القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، ونائبه الشيخ شعلان الكريم والاعضاء حنان الفتلاوي وناظم الشبلي والامين العام المستشار كامل شعراوي".واشاد رئيس البرلمان العربي بـ"دور القضاء العراقي الذي اعطى صورة ايجابية عن القضاء في الدول العربية، وابدى دعم البرلمان العربي لجهود القضاء في فرض سيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال القضاء"، بحسب البيان.