شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجبالي يصل إلى دمشق ضمن الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصبح المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، هو أول مسؤول مصري رفيع المستوى يزور سوريا منذ 2011.

ووصل الجبالي، اليوم الأحد، إلى دمشق ضمن الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي قرر في مؤتمره الـ34 أمس ببغداد تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيدًا على الوقوف إلى جانبها.

وقال الجبالي في تصريحات له عقب وصوله لدمشق "نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال".

وأضاف: "نقول للشعب السوري نحن أخوة ونقف إلى جواره في هذه الظروف الصعبة".

من جانبه، أكد حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب السوري، أن الزيارة تأتي للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك، موجها الشكر لكل الوفود التي قدمت إلى دمشق.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع المستوى إلى سوريا، منذ عام 2011.

ويعتبر رئيس مجلس النواب هو الثاني في هرم السلطة في مصر بعد رئيس الجمهورية.

ومنذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، شهدت العلاقات المصرية السورية طفرة إيجابية، حيث أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه منذ تولي السيسي الرئاسة في 2014.

وأكد السيسي للأسد تضامن القاهرة مع دمشق بعد الزلزال، كما أصدر توجيهاته بتقديم كل أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة لسوريا.

وأرسلت مصر عدة طائرات وسفن تحمل مساعدات متنوعة لمساعدة سوريا على تجاوز كارثة الزلزال.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من نظيره المصري، مؤكدًا اعتزاز دمشق بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.