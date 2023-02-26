شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة أولية لضحايا انفجار وقع بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حصيلة أولية لضحايا انفجار وقع بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد وقع الانفجار في مقاطعة برخان النائية بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وذكر مسؤول في الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في سوق البلدة ونجم عن قنبلة مزروعة في دراجة نارية كانت متوقفة أمام قاعة في السوق.

وتكتسب منطقة بلوشستان، والتي تمتد أجزاء منها في إيران وأفغانستان المجاورتين لباكستان، أهمية استراتيجية نظرا لاحتوائها على احتياطي كبير من النحاس والزنك والغاز الطبيعي.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في الهجمات الإرهابية في باكستان، وكان آخرها قبل أسبوع عندما هاجم مسلحون ملحقا سكنيا تابعا لمقر قيادة الشرطة في كراتشي جنوبي البلاد.