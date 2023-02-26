شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ستقف دائمًا إلى جانب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، إن أوروبا ستقف دائمًا إلى جانب أوكرانيا وسوف تزودها بالمزيد من المعدات العسكرية الثقيلة، حسب هيئة الإذاعة الفنلندية.

وأضافت مارين أن أوكرانيا ستفوز بمساعدة شركائها الغربيين، وأن "مستقبلًا مشرقًا ينتظر أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقالت مارين إنه سيتم تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين مذنبين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة.

وأضافت مارين أن "روسيا ستخسر هذه الحرب. هذه حرب غير شرعية وروسيا وحدها هي المسؤولة عنها. وكل يوم في أوكرانيا، يقتل الاتحاد الروسي مدنيين عمدًا. ويتعرض أناس للاغتصاب. ويتم ترحيل الأطفال إلى روسيا بشكل جماعي. ويجب أن يحاسب كل من ارتكب هذه الأفعال".

وقالت رئيسة وزراء فنلندا إن القيادة الروسية، بما في ذلك بوتين، لن تفلت من العقاب، وإن فنلندا تدعم جميع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة، بما في ذلك القيادة الروسية"، حسب هيئة الإذاعة الفنلندية.

وأكدت مارين أن الحرب ستنتهي عندما تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.

وأشارت سانا مارين إلى أن "الطريق إلى سلام دائم يتعلق بوقف روسيا للأعمال العدائية. وهذا فقط هو ما يفتح الطريق للمفاوضات والخطوات نحو السلام".