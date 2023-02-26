شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "زايد العليا لأصحاب الهمم" تقدم 160 حاملة قرآن لمسجد الشيخ زايد بسولو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة إنسانية جديدة، تتمثل بتقديم 160 حاملة قرآن، من صناعة منتسبيها، لمسجد الشيخ زايد في مدينة سولو الإندونيسية بإقليم جاوا، حيث صُنّعت هذه الحاملات بأنامل منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم "النحلة" المرخصة من الجهات المعنية بالدولة، وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة.

وتأتي المبادرة الإنسانية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بإدماج أصحاب الهمم في المجتمع بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو، وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودعم الصناعة المحلية لعلامة "النحلة".