شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي للطفل ينتخب رئيسه ونائبيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتخب البرلمان العربي للطفل رئيسه ونائبيه، وذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى ضمن أعمال الدورة الثالثة في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وجاء الانتخاب عن طريق برنامج انتخاب إلكتروني تمت خلاله مراعاة جميع معايير النزاهة والشفافية ليمارس جميع أعضاء البرلمان العربي للطفل حقهم الديمقراطي باختيار رئيسهم ونائبيه تحت قبة البرلمان، حيث تقدم للترشح ثمانة أعضاء، لتنتهي الجولة الثانية من التصويت بفوز الكويتية جنان جابر الشريف بمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل وتتولى رئاسة البرلمان وتكمل بدورها سير أعمال الجلسة.



بعدها فتح المجال لانتخاب النائب الأول والثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل، وأسفرت نتائج التصويت عن فوز كل من حلا جهليل من فلسطين بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي للطفل، وهبة الله العلمي من المغرب بمنصب النائب الثاني، فيما جرى انتخاب لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة والفعاليات.