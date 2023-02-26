اللجنة الدينية بمجلس النواب توصى بإنشاء متحف لمسار العائلة المقدسة

القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها منذ قليل برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، وزارة الثقافة بالعمل على تسجيل 25 نقطة كاملة التى هى قوام رحلة مسار العائلة المقدسة باليونسكو.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية اليوم الأحد.

كما أوصت اللجنة بعمل متحف لرحلة العائلة المقدسة يشمل كل المواقع والمقتنيات والمجسمات مثلما الحال فى سنغافورة وماليزيا وذلك بناء على اقتراح الدكتورة نهلة عبد الله إمام مستشار وزيرة الثقافة للتراث غير المادي.

وقالت ميرفت عازر عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة أننا فى مصر نمتلك ثروة قومية متمثلة فى رحلة العائلة المقدسة ونحتاج لرفع الوعى واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وطالبت بضرورة رفع الوعى بمثل هذه المقدسات والاهتمام بها من أجل تنشيط قطاع السياحة فى مصر.

وكانت الدكتورة نهلة عبد الله إمام مستشار وزيرة الثقافة للتراث غير المادى اقترحت بعمل متحف لرحلة العائلة المقدسة يشمل كل المواقع والمقتنيات والمجسمات مثلما الحال فى سنغافورة وماليزيا.