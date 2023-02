انت الان تتابع خبر بسبب سعد لمجرد.. هجوم حاد على إليسا لحذف أغنيتها معه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا الهجوم بعد تعاونها مع لمجرد في ايار الماضي، بأغنية "من أول دقيقة"، التي حققت نجاحاً كبيراً.

وطالب عدد واسع من المتابعين، باعتذار رسمي من الفنانة إليسا، على خطى النجمة الأميركية ليدي غاغا، التي واجهت الأمر ذاته في عام 2019، التي اعتذرت من جمهورها وحذفت أغنيتها "Do what you want" التي صدرت عام 2013 مع المغني الأميركي أر كيلي، عقب الحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء.



وتتعرض صاحبة "أجمل إحساس" لمطالبات متواصلة من جمهورها منذ لحظة تعاونها مع صاحب "أنت معلم"، خصوصاً أنها شخصية عامة تساند النساء بمواقفها وأغانيها ومنها فيديو كليب "يا مرايتي" الذي صدر عام 2015، والذي سلط الضوء على العنف الجسدي ضد المرأة.

يذكر أن النيابة العامة الفرنسية طلبت يوم الخميس سجن سعد لمجرد 6 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي. وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية "لورا ب"، أو أقام علاقة معها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تشرين الأول 2016 حيث زعمت امرأة فرنسية أن لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، والمشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصبها في فندق بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

هذا وحظي سعد لمجرد بمساندة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وقف آخرون ضده بعد صدور الحكم عليه.