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الحكيم: مشاهد الجفاف في ميسان تبعث في نفوسنا القلق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المشاهد التي صورها ونشرها عدد من أبناء محافظة ميسان الحبيبة عن جفاف نهر دجلة اثناء مروره بمدنهم وقراهم، يبعث في نفوسنا القلق ويعيد لنا مرة أخرى هاجس الجفاف، ما يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة ووزارتي الموارد المائية والخارجية".

ودعا الى، "الإسراع بتشكيل لجنة عليا تقف على حقيقة الأزمة وسبل حلحلتها وتكثيف الحوار مع دول المنبع"، مشددا على "الضغط باتجاه ضمان حصة العراق المائية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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