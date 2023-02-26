انت الان تتابع خبر شمس الأغنية اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 57 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي يوم ميلادها تحولت صفحة نجوى كرم على " تويتر"، إلى دفتر معايدات سواء من قبل محبيها أو من قبل فنانات الوطن العربي، الذين حرصوا على تهنئتها بيوم ميلادها.

ومن بين الفنانات اللواتي حرصن على تهنئة الفنان نجوى كرم، الفنان نوال الزغبي، والتي كتبت عبر صفحتها الرسمية رسالة تهنئة، تمنت من خلالها أن تكون حياة نجوى كرم كلها خير وسعادة.." بتمنالك بيوم عيد ميلادك السعادة والصحة والحب بتلبقلك الحياة.. ضلك شعي نجومية وجمال".



بينما تمنت الفنان مادلين مطر، أن يكون النجاح هو حليف الفنانة نجوى كرم في يوم ميلادها، حيث غردت عبر صفحتها الرسمية على " تويتر"، وكتبت قائلة " كل عام وانتي بخير وصحة انشالله سنة جديدة مليانة نجاح".ماغي بوغصن هي الأخرى، حرصت على تهنئة الفنانة نجوى كرم بيوم ميلادها، وكتبت لها رسالة عبر حسابها على " تويتر"، عبرت من خلالها عن مدى حبها لها.. "سنينك صحة وراحة بال ونجاحات كتيرة تملّي الدني فرح. عقبال المية".

وهنئت كارول سماحة الفنانة نجوى بيوم ميلادها "كل سنة وإنت بنجاح ونجومية وسعادة قد الدّني.. عقبال المية نجوى".