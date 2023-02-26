شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 621 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في دبي العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة، بلغ نحو 621.4 مليون راكب، عام 2022، مقارنة بنحو 461 مليون راكب عام 2021، مسجلًا نموا بنسبة 35%.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.7) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.3) مليون راكب عام 2021.



وأعرب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير عن سعادته بالنمو الكبير في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي عام 2022، وزيادة حصة استحواذ مترو دبي من إجمالي عدد الركاب بنسبة 3%، والنقل البحري بنسبة 1%، مقارنة بعام 2021، مشيرًا إلى أن مترو دبي استحوذ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2022، بواقع 36، مقارنةً بنسبة 33% عام 2021، فيما تراجعت حصة مساهمة مركبات الأجرة إلى 30%، مقارنةً بنحو 34% عام 2021، وهو مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عددا أكبر من الركاب، وبلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، وارتفعت نسبة مستخدمي وسائل النقل البحري، من 2% عام 2021، إلى 3% عام 2022، وحافظت وسائل التنقل المشترك، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 5% لوسائل التنقل المشترك، و1% لترام دبي.