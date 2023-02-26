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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 6 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من رجال الشرطة، حتفهم في انفجارين منفصلين في جنوب غرب باكستان، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الهجمات العنيفة في باكستان.

مقتل 6 أشخاص في انفجارين بباكستان (التفاصيل الكاملة)

ولقي الاثنان من رجال الشرطة حتفهما خلال الليل إثر انفجار قنبلة مغناطسية متصلة بمركبتهما في منطقة كوزدار في إقليم بلوشستان. وقال مسؤول بالشرطة اليوم الأحد، إن اثنين آخرين من رجال الشرطة في حالة حرجة.

وفي هجوم منفصل، لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر وقوع انفجار في منطقة بارخان في إقليم بلوشستان في باكستان، وفقًا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية اليوم الأحد.

وأسفر التفجير عن تدمير عدة سيارات ودراجات بخارية ومحال، وفقًا لما قالته الشرطة.