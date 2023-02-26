انت الان تتابع خبر تفاصيل الهزّة الأرضية التي ضربت الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر هذا اليوم الاحد الموافق 26 شباط 2023 في محافظة الانبار".وبين، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:47:22 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (86) كم شمال غرب الرطبة من محافظة الانبار".

وأضاف، أن "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر".

ودعت الهيئة، المواطنين، الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".