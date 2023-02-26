شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات شبابية لمواجهة جشع الجزارين والتجار قبل شهر رمضان.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مبادرات شبابية لمواجهة جشع الجزارين والتجار قبل شهر رمضان"، استعرض خلاله المبادرات الشبابية "يد بيد" على مستوى الجمهورية لضرب تجار الأزمات ومافيا الأسعار من خلال إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية رمضان لرفع الأعباء عن كاهل المواطن، وكيفية تصدى القانون للمتجاوزين بعقوبات تصل للحبس والغرامة، وإليكم التفاصيل كاملة:

لمواجهة مافيا الجزارين والتجار.. مبادرات شبابية بإقامة شوادر لبيع اللحوم وبيعها بأسعار مخفضة.. المبادرة تسعى للإستمرار حتى نهاية شهر رمضان لرفع الأعباء عن كهل المواطن.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة حال المخالفات



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