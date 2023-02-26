شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يصل دمشق ضمن وفد من رؤساء البرلمانات العربية لدعم سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، اليوم الأحد ، إلى مطار دمشق الدولي ضمن وفد لرؤساء البرلمانات العربية ، وذلك في زيارة تهدف إلى الدعم والتضامن مع سوريا في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر.

وذكر التليفزيون الرسمي السوري أن رئيس مجلس النواب السوري حمودة صباغ ورئيس البرلمان الفلسطيني روحي فتوح وعدد من الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ34 كانوا أيضا على متن الطائرة القادمة من العاصمة العراقية بغداد .

وكان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي قد قرر في بيانه الختامي تشكيل وفد من رؤساء البرلمانات العربية لزيارة دمشق للتضامن مع الشعب السوري والوقوف إلى جانبه.