شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مثير من صلاح عقب تعرضه للهجوم بمواجهة كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة ليفربول وكريستال بالاس، التى جمعت بين الفريقين مساء الأمس، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة ال25 من إطار فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت بعض المصادر القريبة من النجم المصري محمد صلاح، أن اللاعب غاضب بشدة بسبب كثرة إنتقادات الجماهير له فى الفترة الأخيرة، على الرغم أنه يري نفسه واحدا من أفضل لاعبي الريدز فى الموسم الحالي، فى ظل إنهيار ليفربول وتذبذب مستوي لاعبيه.

ويري صلاح أن السبب الحقيقي وراء سوء مستوي لاعبي ليفربول بشكل عام، هو إفتقاده الروح القتالية، والتى كانت أحدي أهم مميزات الفريق فى المواسم السابق، الشئ الذي جعل من إنعدام الرغبة تسيطر على لاعبي الفريق.

ومما يبدو أن صلاح ما زال متأثرا برحيل النجم السنغالي ساديو ماني، والذي كان أحد أقوي الحلول الهجومية، فى الخط الأمامي لليفربول خلال المواسم الأخيرة، بجانب النجم المصري، قبل أن يرحل اللاعب إلى صفوف بايرن ميونخ فى سوق الإنتقالات الصيفي المنقضي.



ترتيب ليفربول بعد سقوطه أمام كريستال بالاس

و بهذا التعادل يعتلي ليفربول المركز السابع فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فى حين يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر فى ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة.



موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره ولفرهامبتون يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.