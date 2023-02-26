شكرا لقرائتكم خبر عن دور الحكومة لحل مشكلات المصريين فى الخارج على طاولة "خارجية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعين الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تناقش في اجتماعها الأولي أحوال المصريين في الخارج والشكاوى المقدمة إلى اللجنة ودور وزارة القوى العاملة في حل هذه المشاكل".

بينما تعقد الاجتماع الثاني بحث مخاطبة وزارة القوى العاملة لحل المشاكل التي تم طرحها في الاجتماعات السابقة للجنة العلاقات الخارجية حول هذا الأمر.

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، كشفت توافر فرص عمل بعدد من شركات القطاع الخاص فى محافظة القليوبية، برواتب تصل لـ5000 جنيه، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى فبراير ومارس 2023.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.