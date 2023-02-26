شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "نهاية العالم".. مسؤول أممي يتحدث عن مشاهد "مروعة" بمناطق الزلزال في بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت إنه واجه مشاهد "مروعة" أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا.

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير/ شباط، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام الصادرة الجمعة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكية في إقليم هاتاي التركي "هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم".

وأضاف "سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا".

وقال المسؤول في بيان إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى "كارثة فوق كارثة" في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 عاما.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن بيزلي زار مركزا لوجستيا تابعا للأمم المتحدة حيث يتم تحميل الشاحنات بالأغذية وإمدادات الطوارئ الأخرى قبل العبور إلى شمال غرب سوريا.

وشدد على الضرورة الملحة لزيادة توصيل المواد الغذائية إلى سوريا "عبر جميع الطرق دون أي قيود".