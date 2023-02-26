شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من ميلنر عقب تعادل ليفربول أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جيمس ميلنر لاعب ليفربول، بالتعليق على تعادل الفريق أمام نظيره كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، تعادلًا سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لـ ميلنر: نود تقديم أداء أفضل ونحصل على الثلاث نقاط لكننا لم نحقق ذلك.

وتابع: على الجانب الإيجابي، حافظنا على نظافة شباكنا خارج أرضنا، تواجدت الرغبة والقتال، ولكن ربما لم يكن الإبداع موجودًا، لقد صنعنا ما يكفي للفوز بالمباراة، لكن الأمر لم يكن سلسًا كما نرغب.

وأضاف: كان علينا أن نتجاوز هزيمتنا أمام ريال مدريد بأسرع ما يمكن، لقد رأيت الرغبة، إذا كان الأداء أمام ريال مدريد قد أثر علينا اليوملكنا استقبلنا هدفًا، لم يكن أحد أفضل عروضنا ولكنه ليس من السهل أبدًا في مكان مثل هذا.

وشدد: لم نلعب أفضل ما لدينا هذا الموسم، الأشياء الصغيرة التي تواجهنا لا نتعامل معها كما ينبغي.

وواصل: الحفاظ على نظافة شباكنا أمر كبير، إذا كان من الصعب الفوز علينا، فلدينا لاعبين يمكنهم تسجيل الأهداف.

واستكمل: علينا الاستمرار، نحن أقسى منتقد لأنفسنا، من المهم ألا نستمع إلى الضجيج في الخارج، الأمر متروك لنا، نحن الوحيدون الذين يمكننا تغييره، لقد قصرنا هذا العام وعلينا العمل.

واختتم: أهم شيء هو ما يقال في غرفة الملابس، كان من المهم ألا تكون منتشيًا جدًا من قبل وألا تشعر بإحباط كبير الآن.