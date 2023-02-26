شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح عقب التعادل أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على تعادل الفريق أمام نظيره كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، تعادلًا سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: أحببت بداية المباراة، كانت الديناميكة جيدة، والتمريرات كذلك، كان علينا اللعببين المساحات لأننا لم نهددهم بدرجة كافية.

وتابع: لم يكن لديهم أي تسديدات على المرمى، أعتقد أننا سددنا 3 أو 4 كرات، كانت لدينا كرة مو صلاح في العارضة، ورأسية جوتا، عادةما نسجل هدفًا أو اثنين من الفرص التي سنحت لنا، لم نفعل ذلك الليلة.

وأضاف: أعتقد أننا قتلنا الأجواء بالطريقة التي لعبنا بها، يكون الدفاع أسهل عندما تكون كرة القدم متوقعة، ولكي تكون غير متوقع، عليكاللعب بتحركات مختلفة، وهذا ما يجب أن نقدمه أيضًا خلف الخطوط.

وأشار: تشعر بأن هناك شيئًا ليس على ما يرام، ولكنها نقطة لا بأس بها، ليست رائعة، ولكنها جيدة، في لحظات مثل هذه نفتقد دارويننونيز، لكن يمكننا اللعب بدونه، لدينا جوتا في الملعب والذي يمكن أن يمثل تهديدًا، فعندما يتراجع صلاح وجاكبو، يجب أن يكون كودي هنا.

وأردف: لم أر أي تأثير هائل من مباراة ريال مدريد، لو كنا سجلنا، لكنا فزنا وذهبنا إلى المنزل بهدف و3 نقاط.

وعلق عن استبدال نابي كيتا وأرنولد: حصل نابي على بطاقة صفراء مبكرة ومن ثم كان الأمر صعبًا، بينما ترينت يخوض كل المباريات، ممايجعل الأمر صعبًا حقًا.

وأتم: لم أستبدل أرنولد لأنه كان سيئَا، ولكنه يلعب جميع المباريات، لذلك كان علي أن أغيره.